Маск высказался об угрозе климатических изменений

Бизнесмен Илон Маск, глава компаний Tesla и SpaceX, заявил на мероприятии в Италии, что климатические изменения не угрожают человечеству уничтожением. Он добавил, что переход к устойчивой энергетике будет постепенным, пишет РИА «Новости».

По его словам, все страны извлекают углерод из земли и выбрасывают его в атмосферу и в море. Он добавил, что «именно это приводит к загрязнению, и если это продолжится, в конце будут климатические изменения».

По его мнению, государствам действительно следует сократить в ближайшие десятилетия выбросы углерода. Вместе с тем, отметил он, риска для цивилизации нет, «человечество не уничтожит жизнь на земле».