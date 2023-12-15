Россиян предупредили о сильной магнитной буре

Сильная магнитная буря ожидается на Земле в субботу, 16 декабря, она может вызвать нарушения низкочастотной радиосвязи. Об этом сообщает «Первый канал» со ссылкой на синоптиков.

По их словам, магнитную бурю на Земле вызовет мощная вспышка на Солнце, которая произошла накануне вечером и по силе стала самой сильной за последние шесть лет — X2,8 балла. Синоптики прогнозируют нарушения низкочастотной радиосвязи, а также предупреждают о негативном влиянии на людей с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы.