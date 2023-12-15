Россиян предупредили о сильной магнитной буре

Сильная магнитная буря ожидается на Земле в субботу, 16 декабря, она может вызвать нарушения низкочастотной радиосвязи. Об этом сообщает «Первый канал» со ссылкой на синоптиков.

Россиян предупредили о сильной магнитной буре
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По их словам, магнитную бурю на Земле вызовет мощная вспышка на Солнце, которая произошла накануне вечером и по силе стала самой сильной за последние шесть лет — X2,8 балла. Синоптики прогнозируют нарушения низкочастотной радиосвязи, а также предупреждают о негативном влиянии на людей с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы.

На Солнце зафиксировали самую сильную вспышку за шесть лет

Несмотря на это, они нашли и положительные последствия от магнитной бури — особенно яркие северные сияния.

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