Нейросеть Сбера стала доступна для разработчиков

Сбербанк предоставил компаниям и разработчикам доступ к двум моделям своего искусственного интеллекта (ИИ) — GigaChat Lite и GigaChat Pro. GigaChat Lite предназначен для решения простых задач, в то время как GigaChat Pro более эффективен при выполнении сложных инструкций и комплексных задач.