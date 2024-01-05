Самые эффективные хищники на Земле

Хищным животным тяжело существовать в природе. Для того, чтобы обеспечить себя пищей, им нужно постоянно охотиться и убивать добычу, а это мероприятие далеко не всегда проходит удачно. Портал discoverwildlife.com рассказал о самых эффективных хищниках на планете.

© Wikipedia

Тигры — 5% успешных убийств

Видео дня

На основе наблюдений в индийском национальном парке Канха биолог из США Джордж Шаллер сделал вывод, что охота тигров заканчивается успехом только в 5% случаев; специалист по сохранению тигров Валмик Тапар называет цифру 10%. Однако исследования амурских тигров в дальневосточной части Росси показали гораздо более высокий результат. 38% при охоте на оленей и 54% — на кабанов.

Wikipedia

Белые медведи — 10% успешных убийств

Белые медведи предпочитают охотиться на тюленей, поджидая их в засаде: либо в их снежных убежищах, либо недалеко от лунок, где они всплывают за воздухом. Так или иначе, охота заканчивается успехом в 10% случаев.

Wikipedia

Волки — 14% успешных убийств

14 самостоятельных научных работ, изучивших охотничьи повадки волков, показывают, что средний шанс успеха составляет 14% — но эта цифра скрывает много переменных. Например, волки, охотящиеся на лосей на острове Айл-Рояль в США, настигают добычу только в 6% случаев. А белые волки, преследующие оленей в Миннесоте, добиваются успеха в 20% случаев.

Wikipedia

Львы — 25% успешных убийств

Львы — образцовый пример хищников высшего порядка, однако эффективность их охоты сильно зависит от того, сколько особей участвует в погоне. Шансы льва-одиночки, затеявшего охоту посреди белого дня, составляют 17-19%, однако в группе шансы повышаются вплоть до 30%.

Wikipedia

Домашние кошки — 32% успешных убийств

Исследование бродячих кошек, проведенное учеными в северной Австралии, показало, что они поймали добычу в 32 попытках из 101 — иными словами, их эффективность составила 32%. На открытых пространствах эта цифра возрастает до 70%, но только 28% добычи были съедены кошками.

Wikipedia

Леопарды — 38% успешных убийств

Исследования леопардов показывают самые разные результаты охоты: от 38% в северо-восточной Намибии до 14% в Калахари. Самка леопарда с детенышами обладает шансом в 28%, тогда как самец леопарда в одиночку имеет всего 14%.

Wikipedia

Гепарды — 58% успешных убийств

В 2012 году ученые в Серенгети пронаблюдали за 192 погонями леопардов; 114 из них закончились убийством добычи. Получается, эффективность леопардов составляет 58%. Чтобы не дать более крупным хищникам украсть свою добычу, большие кошки утаскивали тела в отдаленные, затененные участки местности. Но даже в этом случае 10% из них все равно потеряли обед.

Wikipedia

Черноногие кошки — 60% успешных убийств

Африканские черноногие кошки — поразительно активные охотники, которые предпочитают выходить за добычей по ночам. Наблюдения одного ученого показывают, что они совершают попытку охоты каждые полчаса, и в 60% случаев действительно ловят добычу. Столь высокий показатель делает черноногих кошек одними из самых эффективных хищников на планете.

Wikipedia

Африканские гиеновидные собаки —- 85% успешных убийств

Худые тела и большие уши гиеновидных собак выглядят мило, но внешность как никогда обманчива: они являются самыми эффективными хищниками в дикой природе. Процент успеха составляет 85%, но важно отметить, что гиеновидные собаки теряют примерно половину добычи в результате нападений других хищников — например, гиен и львов.