Лунные ресурсы признали важными для будущего США

Издание ссылается на слушания, состоявшиеся в комитете по природным ресурсам Палаты представителей. По итогам мероприятия его участники пришли к выводу, что добыча полезных ископаемых в космосе может иметь важное значение для будущего Соединенных Штатов, и потребовали, чтобы соответствующий вопрос был тщательно изучен и получил поддержку от государства.