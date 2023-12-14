Маск высмеял миллиардера Безоса за пристрастие к комфорту

«Маск хочет, чтобы Безос добился успеха, чтобы он отправил нас в космос. Он считает, что, чем больше компаний будут заниматься частными аэрокосмическими перевозками, тем лучше. Еще Маск хотел бы, чтобы Безос почаще вылезал из своей гидромассажной ванны и яхты и больше времени уделял Blue Origin», – сказал биограф.