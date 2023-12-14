Маск высмеял миллиардера Безоса за пристрастие к комфорту

Илон Маск высмеял миллиардера Джеффа Безоса за пристрастие к комфорту
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск счел, что миллиардер Джефф Безос недостаточно занимается развитием своей аэрокосмической программы в рамках компании Blue Origin, и посоветовал ему забыть о развлечениях. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на слова автора нашумевшей биографии Маска Уолтера Айзексона.
Айзексон недавно выступил в подкасте «Дневник генерального директора», где рассказал, как Илон Маск относится к Джеффу Безосу. По его словам, миллиардеры «не тусуются вместе», но при этом Маск с уважением относится к конкуренту.
«Маск хочет, чтобы Безос добился успеха, чтобы он отправил нас в космос. Он считает, что, чем больше компаний будут заниматься частными аэрокосмическими перевозками, тем лучше. Еще Маск хотел бы, чтобы Безос почаще вылезал из своей гидромассажной ванны и яхты и больше времени уделял Blue Origin», – сказал биограф.
Джефф Безос – основатель корпорации Amazon. Долгое время носил титул самого богатого человека в мире. В 2021 году Безос покинул пост главы Amazon. Сейчас занимает третью строчку в рейтинге богатейших людей в мире по версии Forbes. Перед ним – Бернар Арно и Илон Маск.