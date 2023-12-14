В Южной Корее создали самую быструю робособаку в мире

Специалисты Корейского института передовых наук и технологий (KAIST) разработали и протестировали четвероногого робота HOUND, испытав его возможности в стометровом забеге. Робопес установил новый мировой рекорд Гиннесса в своем классе, преодолев дистанцию за 19,87 секунды. Исследование опубликовано на сайте научного учреждения.

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Машина весом в 45 килограммов стартовала из неподвижного положения и достигла средней скорости 18,12 километра в час.

При проектировании HOUND ученые использовали планетарную коробку передач благодаря ее высокой эффективности передачи мощности. Модули актуаторов (приводов) бедра и колена робота были объединены в одну конструкцию.

HOUND — не первый робот, установивший рекорд скорости. В 2012 году американская четвероногая машина Cheetah пробежала 20 метров, разогнавшись до 45,5 километров в час, побив рекорд (44,7 км/ч) на данной дистанции самого быстрого человека на планете — ямайского спринтера Усейна Болта.

Однако HOUND пока уступает результатам Усейна Болта в стометровке, которую тот пробегает за 9,58 секунды.