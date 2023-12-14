Китай третий раз запустил возвращаемый космоплан

Китай третий раз запустил возвращаемый экспериментальный космоплан. Об этом со ссылкой на «Синьхуа» сообщает ТАСС.

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Воздушно-космический аппарат был запущен на ракете CZ-2F с космодрома Цзюцюань на севере КНР.

Одной из задач экспериментального изделия называется проведение испытаний технологий многоразового запуска и научных экспериментов в мирных целях.