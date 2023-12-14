Blue Origin назвала дату первого после аварии пуска New Shepard

Первый после аварии пуск суборбитального многоразового корабля New Shepard состоится не ранее понедельника, 18 декабря. Соответствующую дату в сети микроблогов X назвала компания Blue Origin.

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Окно для запуска корабля откроется в понедельник. В ходе 24-й миссии New Shepard будет нести 33 научно-исследовательских нагрузки и 38 открытки.