Русский музей привез в Ярославль главные картины Айвазовского

В Ярославском художественном музее открылась выставка картин Ивана Айвазовского из собрания Государственного Русского музея.

Точнее, 19 плотен привезены из Санкт-Петербурга, а два находятся в собрании ЯХМ. По словам представителей главного художественного музея страны, в экспозицию вошли важнейшие полотна великого живописца, созданные в разные годы более чем шестидесятилетней творческой карьеры. Это и ранние, написанные Айвазовским во время его обучения в Академии художеств, и относящиеся к 1840-1850 годам, в том числе одно из самых знаменитых - "Петр I при Красной Горке, зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим". В основу картины легли события 1710 года, когда на Красной Горке (Большая Ижора) останавливался петровский флот во время осады Выборга и многие суда с провиантом отнесло в море. На картине художник изобразил, как Петр разжигает на берегу костер, ставший для судов маяком.

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Потрясает воображение посетителей выставки созданное в 1864 году масштабное полотно на библейскую тему "Всемирный потоп", которое, говорят искусствоведы, сам живописец считал одной из лучших своих картин. Вселенская катастрофа, "симбиоз" бурь - небесной и морской, полное бессилие людей перед стихией - потрясенные зрители просто застывают перед этой картиной, как и посетители выставки 1864 года в Академии художеств, где полотно впервые было показано.

А вот для одной из самых поздних картин художника "А.С. Пушкин на вершине Ай-Петри при восходе солнца" (1899) Ярославский художественный музей даже выделил отдельное помещение, посвятив в целом выставку и эту обособленную ее часть 225-летию Александра Сергеевича Пушкина, которое будет отмечаться в следующем году. Причем впечатление от этого полотна из пушкинианы Айвазовского усиливает видеоинсталляция из анимационных картин обладателя кинопремии "Оскар" художника Александра Петрова и музыки известного композитора Владимира Мартынова - потому что выставка стала частью междисциплинарного проекта "Три стихии", в который также вошел посвященный Айвазовскому и Пушкину спектакль театра имени Федора Волкова (его премьера состоится в феврале, но отрывки на вернисаже уже показали).

"Живопись, поэзия, музыка органично сплетаются в проекте "Три стихии". Айвазовский, Пушкин, Мартынов, Петров - каждая из этих фамилий является знаковой для своего времени. Каждый сформулировал свой личный стиль, контекст и взгляд на мир. Каждый из них своим творчеством и своей судьбой, неотделимой от родной страны, внес вклад в мировую культуру. Неизвестно, что первично для вдохновения. Цвет? Звук? Слово? Соединив все вместе в одном художественном артефакте, мы постарались дать ответ на этот вопрос", - объяснили идею создатели проекта "Три стихии".

Кстати, о том, чтобы "на стыке жанров рождать новые проекты" договорился, по выражению гендиректора Государственного Русского музея Аллы Маниловой, "творческий триумвират" - Русский музей, ЯХМ и Волковский театр. И, судя по всему, этих проектов будет немало, потому что Ярославский художественный музей стал музеем-спутником Русского музея в статусе его филиала - соответствующий документ подписали на открытии выставки "Иван Айвазовский" Алла Манилова и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Сотрудничество Русского музея с Ярославлем в последние шесть лет было очень тесным. Потому что Ярославская область - регион-лидер по числу художественных музеев и объему художественных коллекций. И, конечно, эта связь между Ярославской областью, ее художественными музеями и самым крупным художественным музеем страны - Русским музеем предопределена. Мы придали ей новую энергетику", - объяснила Алла Манилова.

По ее словам, в Ярославль из Северной столицы будут приезжать блистательные искусствоведы, реставраторы, историки, лекторы, и здесь будут экспонироваться "шедевры первого ряда".

"Русский музей пришел в Ярославль всерьез и, надеюсь, навсегда", - подчеркнула Алла Манилова.