Apple грозит крупный штраф в ЕС из-за правил App Store

Регуляторы Евросоюза собираются потребовать от Apple отказаться от практики, которая запрещает приложениям оформлять подписки и оплачивать покупки вне App Store.

Bloomberg со ссылкой на источники выяснил, что это решение планируют объявить в начале 2024 года. В случае нарушения этого требования, американская компания может столкнуться со штрафом, который может достигать до 10% ее годового дохода. Однако в Евросоюзе такие крупные штрафы назначаются редко.

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Apple и правил App Store после жалобы шведского сервиса Spotify. В 2019 году Spotify обвинила Apple в ограничении возможностей сторонних разработчиков приложений, что, по их мнению, искусственно поддерживает сервис Apple Music. Также Spotify высказала недовольство комиссией в 30% за покупки через App Store. Apple тогда отвергла эти обвинения как необоснованные.