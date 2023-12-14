Илон Маск оценил Путина

Бизнесмен из США Илон Маск заявил в соцсети Х, что в будущем хочет получить российский паспорт.

Говоря о президенте РФ, миллиардер заявил, что он — «неплохой мужик». Миллиардер отметил, что Путин искренне любит свою страну и действует в ее интересах, в отличие от многих американских политиков. От предстоящей пресс-конференции и прямой линии Маск ждет важных заявлений.