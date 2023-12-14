В США заявили о прогрессе в создании ракеты New Glenn

Есть признаки того, что в создании американской тяжелой ракеты New Glenn достигнут прогресс. Об этом Стивен Кларк.

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Автор отмечает, что на успехи в разработке носителя указывают помимо заявлений руководства компании Blue Origin планы НАСА запустить на перспективном носителе миссию Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorer (ESCAPADE), предназначенную для изучения взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Марса.

Обозреватель пишет, что в самой Blue Origin также испытывают оптимизм касательно работ по New Glenn. «Мы начнем запускать New Glenn в следующем году», — заявил на конференции по космической энергетике Ассоциации космических сил в Орландо вице-президент компании по госконтрактам Ларс Хоффман.

По его словам, в ближайшие месяцы планируется провести ряд решающих испытаний двигателей BE-4 и BE-3U ракеты.