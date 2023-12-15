Apple может выпустить iPhone с 10-кратным оптическим зумом

Следующий флагманский iPhone, вероятно, будет поражать своей камерой.

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Так, появилась информация, что в будущем Apple собирается уйти достаточно далеко в фотовозможностях и представить iPhone с 10-кратным тетрапризматическим зумом.

По последним слухам, купертиновцы решили сменить одного из своих поставщиков линз — LG Innotek — на китайскую компанию ICT, являющуюся дочерней компанией Luxshare.

Причины замены не разглашаются, но ресурс из Южной Кореи сообщает, что это связано с неудовлетворительными условиями сотрудничества или возможными проблемами с качеством.

Пока не ясно, когда Apple представит обновленный iPhone с 10-кратным зумом, но по всей видимости, это не случится с iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, которые, по слухам, получат улучшенный тетрапризматический объектив с максимальным 5-кратным зумом.