В Китае создали технологию по добыче урана из морской воды

Китайские ученые из Северо-Восточного университета в Чанчуне разработали метод добычи урана из морской воды. Исследование опубликовано в научном журнале ACS Central Science (ACSSC).

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В настоящее время уран добывают из горных пород, однако его запасы ограничены. Согласно существующим оценкам, в морях и океанах Земли растворено около 4,5 млрд тонн этого элемента, что более чем в 1000 раз превышает урановые залежи на суше.

В море уран существует в ионной форме, известной как уранил. Однако добыча уранила из воды остается сложной задачей, поскольку материалы для этого не имеют достаточной площади для эффективного улавливания урановых ионов.

Китайские исследователи создали ткань из углеродных волокон, покрытую специализированными мономерами. После химической обработки волокно приобрело множество крошечных «карманов», способных ловить частицы уранила.

В ходе испытаний ученые сумели извлечь 12,6 миллиграмма урана на грамм морской воды за 24 дня. Производительность углеродной ткани оказалась выше, чем у большинства других протестированных материалов.