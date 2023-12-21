Восход Земли: история самой знаменитой космической фотографии

Пожалуй, каждый знает о том, что первыми людьми на Луне были американцы Нил Армстронг и Базз Олдрин — член экипажа программы «Аполлон-11». Но на этом фоне многие забывают об историческом достижении «Аполлона-8»: именно на борту этого аппарата был сделан, пожалуй, самый известный снимок Земли из космоса.

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После выхода на лунную орбиту астронавты почти упустили шанс сфотографировать Землю. Экипаж «Аполлона-8» заметил планету только на четвертом обороте вокруг Луны, когда капсула развернулась на 180 градусов. По словам члена экипажа Фрэнка Бормана, астронавты действительно удивились: первые три оборота они были заняты наблюдениями за Луной.

Однако директор фотографии программы «Аполлон-8» Дик Андервуд говорит, что знаменитое фото появилось вовсе не случайно. Специалисты потратили много часов на детальный брифинг инженеров и самих астронавтов, чтобы объяснить им, как именно нужно поставить камеру и какой пленкой воспользоваться. Помимо этого, в NASA также горячо спорили о том, на каких именно фотографиях стоит сосредоточиться. Менеджмент настаивал на фото лунной геологии и потенциальных точек приземления, но Андервуд возражал, что им обязательно нужна фотография Земли — она получила самый низкий приоритет из возможных.