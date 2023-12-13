Самая известная комета направилась к Земле

После достижения афелия комета впервые за 38 лет начнет увеличивать орбитальную скорость. До этого небесное тело двигалось со скоростью около 3300 километров в час, тогда как в перигелии — ближайшей к Солнцу точке орбиты — скорость кометы составит около 200 тысяч километров в час.

Комету, которая вновь достигнет перигелия 28 июля 2061 года, можно будет наблюдать с Земли 19 июня того же года в Северном полушарии. Прогнозируется, что в этот раз сближение кометы с Солнцем произойдет с той же стороны, с которой будет находиться и Земля, что сделает комету в несколько раз ярче. Условия будут сильно отличаться от последнего появления кометы в 1986 году, когда она находилась по другую сторону от Солнца.