Как провести диагностику Android: инструкция

Регулярная диагностика смартфона — полезная привычка, особенно если ваше устройство достаточно старое или приобретено с рук. Рассказываем, как провести диагностику Android встроенными инструментами и другими методами.

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Инструменты диагностики

Большинство Android-смартфонов предлагают встроенные средства диагностики, которые варьируются в зависимости от бренда и модели устройства. Обычно они скрыты от пользователя в потайных меню и разблокируются при помощи USSD-команд.

Для того, чтобы получить доступ к этим меню, откройте номеронабиратель телефона, введите указанные символы и нажмите на кнопку вызова. Если ничего не произошло или система выдает ошибку, значит, ваше устройство не предусматривает эти инструменты.

*0#*# — полное меню диагностики. Доступно не на всех смартфонах. Позволяет провести базовую диагностику разных компонентов устройства, от экрана до камеры, сенсоров и физических кнопок.

— полное меню диагностики. Доступно не на всех смартфонах. Позволяет провести базовую диагностику разных компонентов устройства, от экрана до камеры, сенсоров и физических кнопок. *#*#4636#*#* — меню статистики. Оно открывается на большем числе устройств, но информация, которую оно предоставляет, бывает разной. По меньшей мере, статистика подскажет вам историю использования приложений, показатели Wi-Fi и мобильной сети в реальном времени, а также другие данные.

Помимо этого, некоторые бренды смартфонов имеют системные приложения, специально предназначенные для диагностики. На Samsung Galaxy можно загрузить Samsung Members: оно позволяет проверить состояние батареи, SIM-карты, сенсоров, экрана, фонарика и камеры. А на Motorola есть приложение Device Help.

Сторонние приложения

Если ваш телефон не имеет встроенных инструментов для диагностики, всегда можно прибегнуть к помощи сторонних разработчиков. В магазине Play Store найдется много подходящих приложений, как платных, так и бесплатных. Ниже — краткий список программ, которыми можно воспользоваться.