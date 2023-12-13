В WhatsApp теперь можно закреплять сообщения в групповых чатах

Разработчики WhatsApp выпустили новый апдейт для популярного мессенджера под версией 23.25.79. В нём создатели добавили новую возможность закреплять сообщения в групповых чатах для всех участников. Обновление уже доступно пользователям операционной системы iOS в магазине App Store.

Так, юзеры могут закреплять сообщения в переписках и чатах на три временных отрезка: 24 часа, 7 дней и 30 дней. После истечения срока установки оно автоматически открепится — пользователи также могут открепить его самостоятельно в любой момент. Интересно, что закрепить сообщение на неопределённый срок нельзя — его нужно будет постоянно прикреплять заново.