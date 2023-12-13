Антителам ламы нашли применение в медицине

Ученые предложили нейтрализовывать норовирусы, которые ежегодно вызывают сотни миллионов кишечных инфекций, с помощью особых, очень мелких антител лам (нанотел). Об этом пишет Naked Science.

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Норовирусы человека очень разнообразны: выделяют 10 групп, среди которых человека заражают группы GI, GII, GIV, GVIII и GIX. Вирусы подгруппы GII.4 особенно широко распространены. При этом по всему миру ежегодно заражаются кишечной инфекцией 684 миллиона людей, из которых 212 тысяч умирают от осложнений. Особенно сильно страдают дети и пожилые люди.

Авторы исследования, которое было опубликовано в журнале Nature Communications, пришли к выводу, что помочь в лечении вызванной норовирусами инфекции способны антитела (иммуноглобулины), которые синтезируются в организме ламы Lama glama.

Для этого они ввели ламам разные штаммы человеческого норовируса и получили нанотела к ним — их обозначили как М4. А затем создали органоиды человеческого кишечника, или «мини-кишки», и заразили их норовирусом разных штаммов. В итоге выяснилось, что нанотела (nanobodies) лам, которые в десять раз меньше иммуноглобулина человека, эффективно предотвращают заражение.

Благодаря небольшим размерам, nanobodies способны «буквально вклиниваться» в зазоры, возникающие на поверхности вирусных частиц, приводя к их быстрому разрушению.

Ранее проведенное учеными из Плимутского университета исследование выявило неэффективность хлорного отбеливателя против устойчивых к антибиотикам бактерий, также известных как Clostridioides difficile (C. diff). Эти бактерии ежегодно заражает миллионы людей во всем мире, вызывая диарею, колит и другие кишечные расстройства.