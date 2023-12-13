В России появится защищенный аналог Telegram

В России появится новый отечественный мессенджер, который станет аналогом Telegram и будет защищен шифрованием и программой идентификации. Как сообщает газета «Известия», приложение под названием «РОСА Менеджер» встроят в операционную систему российского смартфона Р-ФОН.

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Презентация мессенджера состоится вместе с операционной системой «РОСА Мобайл» 18 декабря. Информацию об этом подтвердили в компании разработчике «НТЦ ИТ РОСА». Там рассказали, что приложение подойдет как для обычных граждан, так и для частного бизнеса и государственных организаций.

Сам смартфон и мессенджер представляют собой более защищенные продукты, чем импортные аналоги. В компании отметили, что их инженеры сами писали драйверы для всех аппаратных компонентов Р-ФОНа, что позволяет избежать наличия «программных закладок» в деталях устройства, которые там могут оставить поставщики.

«Главное преимущество в том, что Р-ФОН — российский телефон, а значит, защищен от американских санкций», — добавили в «НТЦ ИТ РОСА»

Запрос на новый отечественный мессенджер есть. Так, зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный отметил, что в условиях санкций защищать информацию нужно как никогда раньше. По его словам, новый ресурс позволит безопасно коммуницировать и делиться данными, особенно в России. Это в разы снизит риски утечки и несанкционированного доступа.