Гендиректор Telecom Daily Кусков: аналог Telegram обойдется в сотни миллионов

В России пока рано говорить о создании аналога Telegram, способного конкурировать с мессенджером, считает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Разработку такого приложения он в беседе с НСН оценил в сотни миллионов рублей, призвав сначала усовершенствовать отечественную операционную систему. "Пока говорить о том, что можно сделать аналог Telegram и конкурировать с ним, очень рано. На протяжении десятка лет все пытаются выпускать телефоны – убийцы IPhone, но до сих пор не выпустили, — отметил эксперт. — Пока у "Р-ФОНА" и "Авроры" такая куча проблем и несовершенств, что говорить о каком-то планомерном использовании в большом количестве не представляется возможным". Чтобы создать полноценный аналог Telegram, необходимо не только вложить значительные средства в разработку, но и создать большую профессиональную команду для поддержания работы приложения и устранения "дырок". Вместо этого, по мнению Кускова, следует сосредоточиться на доработке российской ОС. После этого, по его мнению, можно сделать приложение, похожее на Telegram, Viber, WhatsApp и подобные. "Все это будет видно, когда обычные потребители будут голосовать деньгами за такие вещи, а не чиновники, которых просто обязали этим пользоваться", — убежден эксперт. Напомним, в России намерены разработать отечественный мессенджер, защищенный шифрованием и программой идентификации. Разместить его планируется в "отечественном iPhone" — Р–ФОНе, ориентированном на госслужащих и бизнес. В июне сообщалось, что специалисты адаптировали мессенджер Telegram для российской мобильной ОС "Аврора".