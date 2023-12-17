10 самых больших айсбергов на Земле

Все знают, что на холодном севере можно найти много айсбергов, но мало кто представляет, насколько большими они бывают на самом деле. Для контекста, мы собрали список самых крупных айсбергов за всю историю наблюдений.

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B-44

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Айсберг B-44 — десятый в списке самых больших; площадь его поверхности составляет 256 квадратных километров. Как и B-31, он откололся от ледника Пайн-Айленд.

Остров Питерманна

Девятый по размеру айсберг, который образовался в 2010 году в результате раскола ледника Питерманн. Площадь поверхности — приблизительно 260 квадратных километров.

D-16

D-16 появился в 2006 году, отколовшись от шельфового ледника Беллинсгаузена. Его площадь поверхности — примерно 310 квадратных километров.

B-31

Айсберг, отколовшийся от ледника Пайн-Айленд в 2013 году. По измерениям ученых, его длина составляет 33 км при ширине в 20 км и толщине 500 км. Площадь поверхности — 660 квадратных километров.

B-9

B-9 откололся от восточной части шельфового ледника Росса в 1987 году. Его площадь поверхности составляет около 5 390 квадратных километров.

С-19

Еще один ледник, произошедший от шельфового ледника Росса. Он образовался в 2022 году; площадь поверхности — примерно 5 500 квадратных километров.

А-68

Фрагмент шельфового ледника Ларсена и, по совместительству, четвертый самый большой айсберг на планете. Он сформировался в 2017 году и его площадь составляет около 5 800 квадратных километров.

B-15А

Необычный случай: айсберг, который откололся от другого айсберга. В 2002 году он имел площадь поверхности в 6 400 километров, но позднее столкнулся с барьером Дрыгальского и рассыпался на мелкие фрагменты. Последние куски B-15A выплыли в открытое море в 2006 году.

А-38

А-38 откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1998 году. При длине в 144 км и ширине 48 км он считается вторым самым крупным айсбергом на планете. На пике наблюдений он обладал площадью поверхности 6 900 квадратных километров, но позднее распался на два крупных и множество мелких фрагментов.

B-18