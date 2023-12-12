СБУ заподозрила Россию в хакерской атаке на «Киевстар»
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело из-за хакерской атаки на крупнейшего мобильного оператора республики «Киевстар». Украинские спецслужбы заподозрили в причастности к произошедшему Россию, передает «Украинская правда» («УП») со ссылкой на заявление пресс-службы СБУ.
Сразу же после начала инцидента, в офисы компании приехали сотрудники СБУ и задокументировали обстоятельства произошедшего. По месту происшествия также работают киберспециалисты ведомства, координирующие усилия всех государственных учреждений для скорейшего восстановления сети.
Дело возбуждено по восьми статьям Уголовного кодекса Украины: за несанкционированное вмешательство в работу коммуникационных сетей; создание и распространение вредоносных программных или технических средств; посягательство на территориальную целостность; госизмену; диверсию; планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны; нарушение законов и обычаев войны, а также создание и руководство преступным сообществом или преступной организацией.