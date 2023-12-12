В компании «Киевстар» сообщили о частичном разрушении IT-инфраструктуры

Один из крупнейших украинских операторов связи «Киевстар» заявил об уничтожении части инфраструктуры компании. NSN.FM

«Очень мощная хакерская атака на виртуальную инфраструктуру компании, частично разрушения IT-инфраструктура», — сказал гендиректор компании Александр Комаров. Он не смог ответить, сколько времени займет восстановление работы оператора. Lenta.ru