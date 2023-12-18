Кладбище спутников: что такое точка Немо

Точку Немо иногда называют «самым одиноким местом на Земле». Она крайне далека от цивилизации: до ближайшего клочка суши необходимо проплыть почти три тысячи километров. Именно поэтому воды в центре Тихого океана стали кладбищем космических спутников. Портал livescience.com рассказал об истории и особенностях этого места.

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C 1970-х глобальные космические программы утилизировали почти 300 аппаратов, включая станции и спутники, в океанской Точке Немо. Недавно NASA объявила, что эта же участь ждет и Международную космическую станцию, которая официально отправится на покой до 2031 года. При своих габаритах она станет самым большим пополнением на кладбище спутников в точке Немо.

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Затопление космических аппаратов в океане может выглядеть экстремальной мерой, но их нельзя оставлять на орбите навсегда. Сейчас вокруг нашей планеты вращаются примерно 40 000 рукотворных объектов: их размеры варьируются от пяти сантиметров до десятков метров. Чем более плотным становится кольцо космического мусора, тем выше риск, что разные объекты могут столкнуться. Это придаст им ускорение, что, в свою очередь, способно создать цепочку столкновений, которая раздробит мусор на мириады мелких фрагментов. Рано или поздно, если слишком сильно засорить орбиту, запуск новых спутников станет небезопасным.

Именно по этой причине подводное кладбище космических аппаратов считается лучшим вариантом. Чтобы минимизировать риск сопутствующего урона, эксперты изучили разные локации планеты в поисках мест, где нет самолетов и лодок. Точка Немо — как раз одна из них.

Многие аппараты при сходе с орбиты не попадают в океан: они сгорают при входе в атмосферу из-за высокого давления и скорости. Некоторые фрагменты МКС гарантированно сгорят в полете, когда станция отслужит свой срок. Но атмосферных сил недостаточно, чтобы утилизировать станцию целиком. Инженерам предстоит тщательно рассчитать траекторию спуска МКС на последнем обороте вокруг планеты чтобы сжечь остатки топлива перед тем, как станция затонет.