Американский хостер GoDaddy объявил об уходе из России

В октябре Роскомнадзор запретил поисковикам отображать ссылки на GoDaddy и еще 11 крупных иностранных компаний из-за их отказа открыть представительства в РФ, а с 1 декабря начали действовать новые требования к провайдерам.

В сообщении GoDaddy просит до конца года перенести домены к другому регистратору и предупреждает, что доступ ко всем данным и контенту прекратится с 31 декабря 2023 года. Это уже третий зарубежный хостер, который отказался работать с россиянами после ужесточения требований Роскомнадзора: до него компания FastComet завершила обслуживание граждан России и отключила доступ к сайту 1 октября, а Hetzner сообщил клиентам с российским адресом в учетной записи, что разрывает с ними договоры с 31 января 2024 года.