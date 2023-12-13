Американский хостер GoDaddy объявил об уходе из России

GoDaddy уходит из РФ из-за требований Роскомнадзора
Американский регистратор доменов и хостер GoDaddy сообщил без указания причин, что 31 декабря закроет учетные записи клиентов, которые «могут находиться в Российской Федерации», передает «Коммерсантъ».
В октябре Роскомнадзор запретил поисковикам отображать ссылки на GoDaddy и еще 11 крупных иностранных компаний из-за их отказа открыть представительства в РФ, а с 1 декабря начали действовать новые требования к провайдерам.
В сообщении GoDaddy просит до конца года перенести домены к другому регистратору и предупреждает, что доступ ко всем данным и контенту прекратится с 31 декабря 2023 года. Это уже третий зарубежный хостер, который отказался работать с россиянами после ужесточения требований Роскомнадзора: до него компания FastComet завершила обслуживание граждан России и отключила доступ к сайту 1 октября, а Hetzner сообщил клиентам с российским адресом в учетной записи, что разрывает с ними договоры с 31 января 2024 года.
Согласно поправкам к законам «О связи» и «Об информации», с 1 февраля 2024 года в России смогут работать только вступившие в реестр Роскомнадзора хостинг-провайдеры. Они должны будут идентифицировать клиентов по платежам, номерам телефонов или документам.