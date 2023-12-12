Huawei представила ИИ-чип Ascend 910B

Китай продолжает стремиться к самодостаточности в сфере ИИ-ускорителей: дочерняя компания Huawei, HiSilicon, представила передовой Ascend 910B.

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Несмотря на ограничения США, успехи Huawei в разработке ИИ-чипов очевидны: Ascend 910B будет использоваться в облачной инфраструктуре Huawei и уже заказывается такими крупными китайскими компаниями, как Baidu.

Тем временем китайские CSP, такие как Baidu и Alibaba, вкладывают значительные средства в разработку собственных ИИ-чипов, причем Kunlunxin от Baidu и Hanguang 800 от Alibaba лидируют в этом направлении.