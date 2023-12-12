RuStore станет доступен для установки на ридерах и медиаплеерах
Официальный магазин приложений RuStore станет доступен для установки на ридерах и медиаплеерах, сообщили журналистам в пресс-службе VK.
"Официальный магазин приложений RuStore доступен в новой модели ридеров Onyx Boox Faust 6, которые вышли на рынок в начале декабря. Пользователи других моделей Onyx Boox также смогут скачивать приложения из RuStore, для этого нужно будет обновить устройства до последней версии", - говорится в сообщении.
Магазин приложений теперь также доступен на медиацентрах TVIP S-Box последнего поколения, которые широко распространяются российскими и зарубежными операторами связи. Пока приложение работает в режиме раннего доступа, а с выходом январского обновления ПО TVIP будет доступно по умолчанию, отметили в компании.
"Мы расширяем присутствие магазина приложений на разных платформах, чтобы больше пользователей могли получить безопасный доступ к своим любимым приложениям. У разработчиков появится возможность увеличить свою аудиторию и публиковать различные версии приложений в единой консоли RuStore", - рассказал операционный директор RuStore Илья Сверчков, слова которого приводятся в сообщении.
RuStore - официальный российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков.