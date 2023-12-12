RuStore станет доступен для установки на ридерах и медиаплеерах

"Официальный магазин приложений RuStore доступен в новой модели ридеров Onyx Boox Faust 6, которые вышли на рынок в начале декабря. Пользователи других моделей Onyx Boox также смогут скачивать приложения из RuStore, для этого нужно будет обновить устройства до последней версии", - говорится в сообщении.