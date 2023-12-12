Американские ученые изобрели препарат против старения для собак

«Лекарство от собачьей старости» было разработано в биотехнологической компании из Сан-Франциско. Оно способно продлить жизнь для представителей крупных пород. Ученые утверждают, что их препарат может замедлить процессы старения у собак весом от 18 килограммов и более. Он предотвращает появление возрастных заболеваний.

© Мир 24

По словам ветеринаров, средняя продолжительность жизни собаки составляет от 10 до 13 лет. Более крупные породы стареют быстрее и умирают раньше. По одной из теорий, это связано с размером тела и скоростью роста. Стимулирующий рост гормон IGF-1 был обнаружен в гораздо более высоких количествах у крупных собак по сравнению с собаками мелких пород. Новый препарат снижает уровень этого гормона. Он представляет собой инъекции, которые необходимо будет вводить каждые три-шесть месяцев. Также идет разработка таблеток на каждый день.

Работа над лекарством длится уже четыре года. Оно близко к получению условного одобрения Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). После этого продукту необходимо будет пройти крупное клиническое исследование, а специалистам провести анализ данных безопасности и производства. На это может уйти несколько лет. По оптимистичным прогнозам препарат появится в продаже в 2026 году, пишет New York Post.