Названы лучшие смартфоны 2023 года в России

Главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов в беседе с Lenta.ru перечислил лучшие смартфоны стоимостью от 10 до 100 тыс. руб.

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В сегменте до 10 тыс. руб. особо примечательными, по версии Харитонова, являются Redmi 12C, Realme C51 и Tecno Spark 10C. Эти устройства обладают схожими характеристиками в плане производительности и качества дисплея, однако каждый из них имеет свои уникальные особенности. Так, Redmi 12C выделяется наличием 50-мегапиксельной камеры и 128 ГБ встроенной памяти, в то время как Realme C51 предлагает аналогичную камеру, но уже 64 ГБ памяти. Tecno Spark 10C, несмотря на более скромные 16 МП основной камеры, компенсирует это большим объемом памяти и поддержкой быстрой зарядки.

В категории до 20 тыс. руб. отмечаются Infinix Note 30 и Redmi Note 12S, которые предлагают качественные камеры и процессоры, обеспечивающие длительное время работы от одного заряда. В бюджете до 30 тыс. руб. Харитонов выделил Samsung Galaxy A34 благодаря его автономности, качественной камере и производительному процессору, а в категории до 40 тыс. руб. выделяется Samsung Galaxy A54 предлагающий качественный экран и защиту от воды.

OnePlus Nord 3, представленный в ценовой категории до 50 ты. руб., рекомендуется тем, кто ищет смартфон с качественной камерой и производительным «железом». Huawei P60, оцениваемый до 60 тыс. руб., выделяется своей камерой, способной конкурировать с флагманскими моделями Apple.

Google Pixel 7 Pro и Samsung Galaxy Z Flip5, доступные в категории до 70 и 80 тыс. руб. соответственно, привлекают покупателей своими камерами и уникальными функциями, такими как быстрая зарядка и складной экран в последнем.