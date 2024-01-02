Лучшие роутеры 2023 года

Сегодня роутер необходим почти в каждой квартире. Так как мы живет в эпоху дешевого и высокоскоростного интернета, то грех этим не пользоваться. Если раньше самым главным кабелем в квартире являлась телевизионная антенна, вокруг которой строилось все жилище, то сегодня для счастья и досуга нужен лишь кабель Ethernet, а по нему уже будут работать и телевизор, и телефон, и смартфон, и ноутбук, и планшет, и даже чайник с холодильником и домашним освещением. И вот именно такое количество устройств, которые подключаются к домашней беспроводной сети, и делает обязательным грамотный выбор роутера, чтобы он корректно справлялся с большим количеством подключенных девайсов, не перегревался и не перезагружался под нагрузкой.

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ASUS RT-AX88U

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ASUS RT-AX88U - это мощный маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 6 (802.11ax), который предлагает впечатляющую скорость до 6000 Мбит/сек и большую площадь покрытия, необходимую в современных квартирах, благодаря технологии OFDMA. Эта технология работает за счет разделения общей сети на много мелких, что и позволяет передавать сигнал дальше, если это необходимо в конкретном случае. Если говорить грубо, то усилить сеть локально в одной зоне гораздо проще, чем усилить всю сети по всей зоне покрытия. Последнего за счет перераспределения мощности сигнала не добиться.

ASUS

Этот роутер идеально подходит для таких сложных задач, как одновременная потоковая передача видео 4K, скачивание файлов и онлайн-игры. Маршрутизатор умеет разделять потоки внутри себя, отдавая приоритет играм, которым нужен низкий пинг. Также он обладает современной системой безопасности, которая может быть настроена как в ручном режиме, так и функционировать самостоятельно, определяя входящие угрозы. Технология называется AiProtection Pro и является разработкой компании ASUS.

Роутер обладает четырьмя антеннами, восемью разъёмами RJ-45 и двумя USB 3.1 Gen 1 для подключения жестких дисков, которые можно будет использовать как сетевое хранилище. Стоимость устройства - около 40 000 рублей в России.

Netgear Nighthawk AX12

Netgear Nighthawk AX12 - это еще один маршрутизатор поддерживающий Wi-Fi 6, который выделяется уникальным дизайном в стиле космического корабля из сериалов 90-х годов. Честно говоря, если бы не цена около 50 000 рублей, его можно было бы купить уже только за один дизайн, потому что он - бомба.

Netgear.com

Этот роутер тоже обеспечивает скорость беспроводной сети до 6000 Мбит/с и поддерживает до 12 одновременных потоков, что делает его идеальным выбором для квартиры или дома с большим количеством устройств. Технология MU-MIMO используется многими производителями в топовых устройствах. Фишка в том, что девайсы подключаются к одному роутеру, но по разным каналам и к разным антеннам, что увеличивает стабильность, скорость и дальнобойность сигнала.

Netgear.com

Маршрутизатор обладает шестью разъемами Gigabit Ethernet и двумя USB 3.0. Кроме того, встроенная система безопасности под названием Netgear Armor обеспечивает активную защиту от внешних посягательств. Технически этот роутер выглядит немного слабее, чем ASUS RT-AX88U, но за дизайн ему можно простить все.

Google Nest Wifi

А вот Google решил предложить своим пользователям яйцеобразный белый роутер, который стоит в разы меньше предыдущих: около 12 000 рублей. Это устройство не для профессионалов, которые готовы несколько дней настраивать тысячи переменных в домашнем маршрутизаторе, а для простых пользователей, которые хотят воткнуть провод, ввести логин и пароль, включить раздачу Wi-Fi и пользоваться.

YouTube/Rozetked

Это автономная система, которая даже обновляется самостоятельно и может управляться голосовым ассистентом Google Assistant. У него всего два разъема RJ-45, причем один - на прием, и еще один - на отдачу. Про USB и прочее сразу забывайте. Это простейший роутер, который можно запитать даже от внешнего аккумулятора с PD. Для настройки вам потребуется приложение Google Home, которое можно скачать на смартфон или планшет и все настроить по Bluetooth. Про Wi-Fi 6 тоже можете забыть: будет доступен только Wi-Fi 5, хотя вам этого хватит за глаза. Если по каким-то причинам вам очень сильно нужен именно Wi-Fi 6, то такая модель есть в таком же форм-факторе, но придется сильно переплатить, а в этом нет смысла.

Этот роутер нужно покупать тем, кто хочет купить, нажать пару кнопок и пользоваться. Google Nest Wifi - это идеальное устройство для такой категории пользователей.

TP-Link Archer C2300

Если вы все же хотите покопаться в настройках, но выкладывать много денег желания нет, стоит присмотреться к TP-Link Archer C2300 за 11 000 рублей. Это достаточно простой роутер, который может предложить вам поддержку Wi-Fi 5 и максимальную скорость передачи данных до 1733 Мбит/сек. Но давайте согласимся, что в России нет домашнего интернета даже с такими скоростями, кроме каких-нибудь редчайших эпизодов, а у большинства из нас скорость интернета не превышает 100-200 Мбит/сек.

TP-Link

Зато роутер славится хорошим покрытием даже в квартирах с мощными перекрытиями и поддержкой различных сервисов, вроде VPN. Также есть поддержка OneMesh, а значит можно использовать усилители сигнала, если дом большой и одно устройство не справляется.

TP-Link

Есть умная технология Beamforming, которая усиливает мощность WiFi сигнала в сторону подключённых устройств, обеспечивая дальность и производительность. Но это вам не Google Nest, так что с настройкой придется повозиться, хотя можно, конечно же, настроить базовое подключение нажав несколько кнопок, но тогда многие функции не будут работать корректно.

Linksys Velop

Если у вас многоэтажный дом и вы хотите покрыть его одной бесшовной сетью, на помощь придет компания Linksys со своими ячеистыми системами Velop, каждая из которых стоит примерно 25 тысяч рублей. Но по одному девайсу собирать систему невыгодно: получается дороже. Нужно сразу просчитать количество квадратных метров, этажей и, отталкиваясь от этих данных, покупать системы с двумя, тремя или шестью устройствами. По цене двух одиночных роутеров Linksys Velop можно купить комплект из трех, то есть разница весьма заметная.

Linksys

Фишка системы в простой настройке, чтобы не возиться неделями для поднятия сети. Систему Mesh можно поднять на разных роутерах, но, если они заранее на это запрограммированы и к этому подготовлены, все проходит гораздо проще.

Linksys

Здесь уже нет фантастических скоростей, но 2400 Мбит/сек роутеры выдают, так что можно об этом не переживать. Есть совместимость с Amazon Alexa, которая поможет вам настроить систему и запустить, если вы ее попросите. Также роутер поддерживает все необходимые технологии, вроде MU-MIMO или OFDMA, о которых мы говорили выше. Главное, что роутер выглядит классно и современно, а значит его нет необходимости прятать в дальний шкаф, который будет снижать мощность антенн.

Заключение