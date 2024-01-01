Лучшие планшеты 2023 года

Планшет – это такое устройство, которому никак не могут найти точное место в индустрии. С одной стороны, они уже настолько мощные, что за многими можно полноценно работать. С другой стороны, они все же не так удобны, как полноценные ноутбуки, но ценник иногда даже выше, чем у неплохого ультрабука. Наверное, именно в этом заключается вся прелесть планшетов – они несистемные. Каждый пользователь находит в них то, что ему нужно. Кто-то просто смотрит YouTube, другой читает книги по дороге на работу и перед сном, а третий вообще занимается созданием 3D-моделей и использует возможности своего планшета по максимум. Но их количество все-равно растет, и они есть почти в каждой квартире, даже если часть из них выполняют роль подставки для кружки. Мы собрали для вас рекомендации по самым интересным вариантам, которые стоит рассмотреть к приобретению.

© Apple.com

OnePlus Pad

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Начнем список с планшета OnePlus Pad, который в этом году удостоился всевозможных хвалебных отзывов от обозревателей за свой «зеленый» дизайн, отличный экран и высочайшую производительность. Стоимость девайса - около 45 000 рублей за версию «8+128», где 8 ГБ – это оперативка, в 128 – постоянная память. Хороший базовый вариант, но если вам мало, то просто купите старшую версию «12+256».

OnePlus

Больше всего этот планшет хвалят за дизайн и крутой экран. С дизайном вы разберетесь самостоятельно по фотографиям, так как на вкус и цвет фломастеры разные, а вот с экраном давайте разбираться вместе.

Во-первых, диагональ экрана составляет 11,6 дюйма, что, скажем прямо, много для планшета. Это большая рабочая площадь, которая вплотную приближается к небольшим ноутбукам. Во-вторых, производитель использовал матрицу с сумасшедшим разрешением 2800 х 2000, так что можете даже не пробовать найти какой-то отдельный пиксель. Ну и на засыпку - частота экрана составляет 144 Гц, как у игровых компьютеров. Работать за планшетом - одно удовольствие, потому что экран – самая важная часть такого устройства.

OnePlus

Ну а благодаря мощности процессору MediaTek Dimensity 9000 вы можете играть в самые современные игры на высоких настройках графики и работать в программах. К минусам планшета относят камеры, которые могли бы быть лучше, но за такие деньги просить чего-то большего, учитывая фантастическую матрицу, – это уже наглость. Стилус в комплект не положили, но вы можете купить его отдельно за пару тысяч рублей. Также есть возможность купить чехол-клавиатуру с тачпадом, за который на официальном сайте просят 15 тысяч рублей.

Apple iPad Air

Apple iPad, как и iPhone, стоит особняком в мире планшетов: он весьма дорогой, обязательно стильный, а еще очень мощный. Apple всегда старается вкладывать лучшее в свои продукты и практически не продает ничего доступного. Apple iPad Air последнего поколения тоже не очень дешевый: его цена стартует с 55 000 рублей в самом простом издании с 64 ГБ памяти и без SIM-карты. Но ничего более вам не требуется, если только нет планов забить планшет фильмами и сериалами.

Apple.com

Фишка этого планшета в хорошей комбинации характеристик. У него мощный процессор Apple M1, который устанавливается даже в ноутбуки и способен на решение любых задач, включая игры. Он обладает четырьмя производительными ядрами, работающими на частоте до 3200 МГц, и еще четырьмя эффективными, которые способствуют длительной работе от аккумулятора. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, чего более чем достаточно для планшета. Диагональ экрана равна 10,9 дюйма с разрешением 2360 х 1640, что гарантирует идеально гладкую картинку, благодаря высокому PPI (количеству пикселей на квадратный дюйм). Это максимально сбалансированное устройство, у которого только один минус – отсутствие разъема для карты памяти. Так что, если вам все же мало 64 ГБ памяти, купите версию на 256 ГБ, и тогда у вас точно не будет проблем. Также стилус Apple Pencil 2, если он вам требуется, тоже придется купить отдельно, а это еще около 15 тысяч рублей. А клавиатура с тачпадом будет стоить от 20 до 40 тысяч рублей, в зависимости от версии.

Apple.com

Как мы и сказали в начале – это Apple, а значит все будет стоить дорого. Даже оригинальный чехол вам обойдется еще тысяч в пять рублей. Но взамен вы получаете устройство мощностью как MacBook Air первого поколения на М1, отличный дисплей, хороший звук, добротные камеры, высокую автономность и невероятное количество приложений для создателей контента, многие из которых являются бесплатными. Лучше всего покупать iPad, когда у вас уже есть MacBook и iPhone: вы сможете почувствовать все возможности экосистемы Apple, коих очень много.

Lenovo Tab P11 Pro Gen 2

Компания Lenovo известна своими корпоративными решениями, но и планшеты у нее тоже имеются. Мы предлагаем вам обратить внимание на Lenovo Tab P11 Pro Gen 2, который сам производитель позиционирует как «планшет с широкими возможностями для игр и продуктивности профессионального уровня». Визуально, скажем прямо, планшет максимально похож на Apple iPad Air последнего поколения из-за прямоугольного дизайна, прямых граней и расположения элементов в целом.

Lenovo.com

Чем же так гордится производитель? А гордится он, в первую очередь, матрицей OLED на 11,2 дюйма с высоким разрешением 2560 х 1536. Если бы это был ноутбук или ПК, то мы бы назвали это стандартным QHD разрешением. Производитель декларирует 100% покрытие цветового пространства DCI-P3, что оценят любители редактировать фотографии и монтировать видео. Ну а контрастность 1 000 000:1 для OLED не станет для нас сюрпризом. Да, частота экрана составляет 120 Гц, что тоже круто.

Lenovo.com

Еще один плюс заключается в четырех динамиках, которые играют реально хорошо, а это значит, что можно смотреть фильмы и слушать музыку, не морщась от качества. Планшет использует процессор Mediatek Kompanio 1300T, который набирает более 600 000 баллов в AnTuTu, что гарантирует нам высокую производительность.

Lenovo.com

К минусам можно отнести качество камер и всего 6 ГБ оперативной памяти в базе, так что придется покупать самую дорогую топовую версию с 8 ГБ, более чем за 40 000 рублей. Зато у вас будет разъем для карт памяти micro-SD. Клавиатура и стилус также приобретаются отдельно, но в России на текущий момент в продаже найти оригинал не удалось

Lenovo Tab M10 Plus (Gen 3)

Если вы ищете более бюджетный планшет, обратите внимание на Lenovo Tab M10 Plus (Gen 3). Его стоимость - около 18 000 рублей, но не нужно думать, что он плох. Это хороший планшет, просто он не про серьезную работу и навороченные игры. Все это делать на нем можно, но не с таким шиком, как на том же iPad Air.

Lenovo.com

Диагональ дисплея составляет 10,6 дюйма, что не так уж мало, а разрешение – 2000 х 1200. Также частота обновления экрана - всего 60 Гц, так что будет не так плавно, как у планшетов из списка выше. Объем оперативной памяти в базе составляет 4 ГБ, а в топовой версии – 6. Объем стандартной памяти составляет 64 или 128 ГБ, но память используется более медленная, стандарта uMCP в младшей версии и eMCP в старшей.

Lenovo.com

Процессорная мощность тоже относительно не высока, так как используется процессор Qualcomm Snapdragon SDM680. Но всего этого хватит чтобы сидеть в интернете, смотреть видео, фильмы, слушать музыку, играть в игры (на низких и средних настройках) и пользоваться простым софтом, вроде легкой ретуши фотографий. Это отличный планшет за свои деньги, просто не стоит ожидать от него производительности дорогого устройства, вот и все

Lenovo Tab Extreme

А вот устройство для тех, кто не признает компромиссы. Давайте зайдем с козырей: стоимость от 100 000 рублей, а диагональ составляет 14,5 дюйма. Планшет только поступает в продажу, поэтому найти в России его пока еще сложно. Но это настоящий гигант, который продается с чехлом-клавиатурой и предлагается как полная замена ноутбука, но с возможностью отделения экрана.

Lenovo.com

Базовые характеристики очень высокие: 12 ГБ оперативки, 256 ГБ постоянной памяти и процессор Mediatek Dimensity 9000, выбивающий в AnTuTu более одного миллиона баллов, что гарантирует вам невероятно высокую производительность в любом приложении или игре.

Lenovo.com

Самое классное в Lenovo Tab Extreme – это, конечно же, экран диагональю 14,5 дюйма с разрешением 3К (3000 х 1876), матрицей OLED, поддержкой HDR и частотой обновления 120 Гц. Это уже не планшет, а настоящий ноутбук, на котором можно выполнять любые задачи с комфортом. Производитель обещает поддержку как минимум до выхода Android 16, что очень круто. По стоимости устройство очень близко подошло к Apple iPad Pro 12.9, стоимость которого начинается от 105 000 в московской рознице у серых поставщиков. На стороне Lenovo огромный экран, но на стороне Apple огромное количество давно допиленного софта, идеально работающий стилус и общее удобство при работе с устройством. Но стоит указать, у Lenovo стилус идет в комплекте, а значит не придется дополнительно тратиться.

Onyx Boox Tab Ultra С

Хотите экзотическое устройство? И такое тоже есть – это Onyx Boox Tab Ultra С с экраном на электронных чернилах. Нужно сразу предупредить, что девайс не для всех, так как можно сразу забывать про крутой яркий дисплей и многое другое. В первую очередь – это читалка и записная книжка. Раньше эти устройства вообще были черно-белыми, и вот совсем недавно стали появляться цветными. Ну как, цветными, поддерживается всего 4096 цветов, поэтому на сочные краски и красивые градиенты можно не рассчитывать.

onyx-boox.ru

Диагональ экрана составляет 10,3 дюйма при разрешении 2480 х 1860, но это только для черно-белого режима. Если вы переключаетесь в цветной, то разрешение автоматически снижается в два раза, до 1240 х 930. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а постоянной – 128. О процессоре производитель пишет кратко – 8-ядерный на 2000 МГц. В интернете тоже вменяемой информации не нашлось, так что просто предположим, что здесь установлен процессор middle-low сегмента, который нужен для того, чтобы все встроенные приложения хорошо работали.

onyx-boox.ru

Система основана на Android 11, так что можно поставить многие приложения, включая YouTube, но всегда стоит помнить, что Onyx Boox Tab Ultra С – это не типичный планшет, здесь совсем другой экран для других задач. Если вы писатель или активный читатель – этот девайс для вас. Но если вы хотите интерактива, лучше не тратьте деньги, потому что «читалка» стоит около 80 000 рублей, а за такие деньги можно купить топовые устройства с привычным дисплеем.

Заключение