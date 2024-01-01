Лучшие планшеты 2023 года
Планшет – это такое устройство, которому никак не могут найти точное место в индустрии. С одной стороны, они уже настолько мощные, что за многими можно полноценно работать. С другой стороны, они все же не так удобны, как полноценные ноутбуки, но ценник иногда даже выше, чем у неплохого ультрабука. Наверное, именно в этом заключается вся прелесть планшетов – они несистемные. Каждый пользователь находит в них то, что ему нужно. Кто-то просто смотрит YouTube, другой читает книги по дороге на работу и перед сном, а третий вообще занимается созданием 3D-моделей и использует возможности своего планшета по максимум. Но их количество все-равно растет, и они есть почти в каждой квартире, даже если часть из них выполняют роль подставки для кружки. Мы собрали для вас рекомендации по самым интересным вариантам, которые стоит рассмотреть к приобретению.
OnePlus Pad
Начнем список с планшета OnePlus Pad, который в этом году удостоился всевозможных хвалебных отзывов от обозревателей за свой «зеленый» дизайн, отличный экран и высочайшую производительность. Стоимость девайса - около 45 000 рублей за версию «8+128», где 8 ГБ – это оперативка, в 128 – постоянная память. Хороший базовый вариант, но если вам мало, то просто купите старшую версию «12+256».
Больше всего этот планшет хвалят за дизайн и крутой экран. С дизайном вы разберетесь самостоятельно по фотографиям, так как на вкус и цвет фломастеры разные, а вот с экраном давайте разбираться вместе.
Во-первых, диагональ экрана составляет 11,6 дюйма, что, скажем прямо, много для планшета. Это большая рабочая площадь, которая вплотную приближается к небольшим ноутбукам. Во-вторых, производитель использовал матрицу с сумасшедшим разрешением 2800 х 2000, так что можете даже не пробовать найти какой-то отдельный пиксель. Ну и на засыпку - частота экрана составляет 144 Гц, как у игровых компьютеров. Работать за планшетом - одно удовольствие, потому что экран – самая важная часть такого устройства.
Ну а благодаря мощности процессору MediaTek Dimensity 9000 вы можете играть в самые современные игры на высоких настройках графики и работать в программах. К минусам планшета относят камеры, которые могли бы быть лучше, но за такие деньги просить чего-то большего, учитывая фантастическую матрицу, – это уже наглость. Стилус в комплект не положили, но вы можете купить его отдельно за пару тысяч рублей. Также есть возможность купить чехол-клавиатуру с тачпадом, за который на официальном сайте просят 15 тысяч рублей.
Apple iPad Air
Apple iPad, как и iPhone, стоит особняком в мире планшетов: он весьма дорогой, обязательно стильный, а еще очень мощный. Apple всегда старается вкладывать лучшее в свои продукты и практически не продает ничего доступного. Apple iPad Air последнего поколения тоже не очень дешевый: его цена стартует с 55 000 рублей в самом простом издании с 64 ГБ памяти и без SIM-карты. Но ничего более вам не требуется, если только нет планов забить планшет фильмами и сериалами.
Фишка этого планшета в хорошей комбинации характеристик. У него мощный процессор Apple M1, который устанавливается даже в ноутбуки и способен на решение любых задач, включая игры. Он обладает четырьмя производительными ядрами, работающими на частоте до 3200 МГц, и еще четырьмя эффективными, которые способствуют длительной работе от аккумулятора. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, чего более чем достаточно для планшета. Диагональ экрана равна 10,9 дюйма с разрешением 2360 х 1640, что гарантирует идеально гладкую картинку, благодаря высокому PPI (количеству пикселей на квадратный дюйм). Это максимально сбалансированное устройство, у которого только один минус – отсутствие разъема для карты памяти. Так что, если вам все же мало 64 ГБ памяти, купите версию на 256 ГБ, и тогда у вас точно не будет проблем. Также стилус Apple Pencil 2, если он вам требуется, тоже придется купить отдельно, а это еще около 15 тысяч рублей. А клавиатура с тачпадом будет стоить от 20 до 40 тысяч рублей, в зависимости от версии.
Как мы и сказали в начале – это Apple, а значит все будет стоить дорого. Даже оригинальный чехол вам обойдется еще тысяч в пять рублей. Но взамен вы получаете устройство мощностью как MacBook Air первого поколения на М1, отличный дисплей, хороший звук, добротные камеры, высокую автономность и невероятное количество приложений для создателей контента, многие из которых являются бесплатными. Лучше всего покупать iPad, когда у вас уже есть MacBook и iPhone: вы сможете почувствовать все возможности экосистемы Apple, коих очень много.
Lenovo Tab P11 Pro Gen 2
Компания Lenovo известна своими корпоративными решениями, но и планшеты у нее тоже имеются. Мы предлагаем вам обратить внимание на Lenovo Tab P11 Pro Gen 2, который сам производитель позиционирует как «планшет с широкими возможностями для игр и продуктивности профессионального уровня». Визуально, скажем прямо, планшет максимально похож на Apple iPad Air последнего поколения из-за прямоугольного дизайна, прямых граней и расположения элементов в целом.
Чем же так гордится производитель? А гордится он, в первую очередь, матрицей OLED на 11,2 дюйма с высоким разрешением 2560 х 1536. Если бы это был ноутбук или ПК, то мы бы назвали это стандартным QHD разрешением. Производитель декларирует 100% покрытие цветового пространства DCI-P3, что оценят любители редактировать фотографии и монтировать видео. Ну а контрастность 1 000 000:1 для OLED не станет для нас сюрпризом. Да, частота экрана составляет 120 Гц, что тоже круто.
Еще один плюс заключается в четырех динамиках, которые играют реально хорошо, а это значит, что можно смотреть фильмы и слушать музыку, не морщась от качества. Планшет использует процессор Mediatek Kompanio 1300T, который набирает более 600 000 баллов в AnTuTu, что гарантирует нам высокую производительность.
К минусам можно отнести качество камер и всего 6 ГБ оперативной памяти в базе, так что придется покупать самую дорогую топовую версию с 8 ГБ, более чем за 40 000 рублей. Зато у вас будет разъем для карт памяти micro-SD. Клавиатура и стилус также приобретаются отдельно, но в России на текущий момент в продаже найти оригинал не удалось
Lenovo Tab M10 Plus (Gen 3)
Если вы ищете более бюджетный планшет, обратите внимание на Lenovo Tab M10 Plus (Gen 3). Его стоимость - около 18 000 рублей, но не нужно думать, что он плох. Это хороший планшет, просто он не про серьезную работу и навороченные игры. Все это делать на нем можно, но не с таким шиком, как на том же iPad Air.
Диагональ дисплея составляет 10,6 дюйма, что не так уж мало, а разрешение – 2000 х 1200. Также частота обновления экрана - всего 60 Гц, так что будет не так плавно, как у планшетов из списка выше. Объем оперативной памяти в базе составляет 4 ГБ, а в топовой версии – 6. Объем стандартной памяти составляет 64 или 128 ГБ, но память используется более медленная, стандарта uMCP в младшей версии и eMCP в старшей.
Процессорная мощность тоже относительно не высока, так как используется процессор Qualcomm Snapdragon SDM680. Но всего этого хватит чтобы сидеть в интернете, смотреть видео, фильмы, слушать музыку, играть в игры (на низких и средних настройках) и пользоваться простым софтом, вроде легкой ретуши фотографий. Это отличный планшет за свои деньги, просто не стоит ожидать от него производительности дорогого устройства, вот и все
Lenovo Tab Extreme
А вот устройство для тех, кто не признает компромиссы. Давайте зайдем с козырей: стоимость от 100 000 рублей, а диагональ составляет 14,5 дюйма. Планшет только поступает в продажу, поэтому найти в России его пока еще сложно. Но это настоящий гигант, который продается с чехлом-клавиатурой и предлагается как полная замена ноутбука, но с возможностью отделения экрана.
Базовые характеристики очень высокие: 12 ГБ оперативки, 256 ГБ постоянной памяти и процессор Mediatek Dimensity 9000, выбивающий в AnTuTu более одного миллиона баллов, что гарантирует вам невероятно высокую производительность в любом приложении или игре.
Самое классное в Lenovo Tab Extreme – это, конечно же, экран диагональю 14,5 дюйма с разрешением 3К (3000 х 1876), матрицей OLED, поддержкой HDR и частотой обновления 120 Гц. Это уже не планшет, а настоящий ноутбук, на котором можно выполнять любые задачи с комфортом. Производитель обещает поддержку как минимум до выхода Android 16, что очень круто. По стоимости устройство очень близко подошло к Apple iPad Pro 12.9, стоимость которого начинается от 105 000 в московской рознице у серых поставщиков. На стороне Lenovo огромный экран, но на стороне Apple огромное количество давно допиленного софта, идеально работающий стилус и общее удобство при работе с устройством. Но стоит указать, у Lenovo стилус идет в комплекте, а значит не придется дополнительно тратиться.
Onyx Boox Tab Ultra С
Хотите экзотическое устройство? И такое тоже есть – это Onyx Boox Tab Ultra С с экраном на электронных чернилах. Нужно сразу предупредить, что девайс не для всех, так как можно сразу забывать про крутой яркий дисплей и многое другое. В первую очередь – это читалка и записная книжка. Раньше эти устройства вообще были черно-белыми, и вот совсем недавно стали появляться цветными. Ну как, цветными, поддерживается всего 4096 цветов, поэтому на сочные краски и красивые градиенты можно не рассчитывать.
Диагональ экрана составляет 10,3 дюйма при разрешении 2480 х 1860, но это только для черно-белого режима. Если вы переключаетесь в цветной, то разрешение автоматически снижается в два раза, до 1240 х 930. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а постоянной – 128. О процессоре производитель пишет кратко – 8-ядерный на 2000 МГц. В интернете тоже вменяемой информации не нашлось, так что просто предположим, что здесь установлен процессор middle-low сегмента, который нужен для того, чтобы все встроенные приложения хорошо работали.
Система основана на Android 11, так что можно поставить многие приложения, включая YouTube, но всегда стоит помнить, что Onyx Boox Tab Ultra С – это не типичный планшет, здесь совсем другой экран для других задач. Если вы писатель или активный читатель – этот девайс для вас. Но если вы хотите интерактива, лучше не тратьте деньги, потому что «читалка» стоит около 80 000 рублей, а за такие деньги можно купить топовые устройства с привычным дисплеем.
Заключение
Сегодня можно купить планшет на любой вкус, что мы и подтвердили в этом обзоре. В любом солидном магазине электроники вы найдете десятки и сотни планшетов за любые деньги, но мы рекомендуем сначала определиться с требованиями. Вероятно, вам не нужен хороший планшет и переплачивать деньги за мощный процессор бесполезно. А может наоборот, вы хотите учиться рисовать и собираетесь использовать планшет как основное устройство, а тогда экономия приведет к тому, что вы не сможете полноценно пользоваться планшетом и он не будет вас радовать.