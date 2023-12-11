В Великом Новгороде нашли серебряную монету князя-крестителя Руси

"Находка в Новгороде второго, наиболее раннего по времени изготовления сребреника Владимира, имеет чрезвычайно важное научное значение. Она расширяет общий ареал распространения древнерусских монет, свидетельствует о ранних контактах Новгорода и Киева , а также дает дополнительную информацию о первых десятилетиях существования Новгорода, что очень скупо отражено в письменных источниках", - пояснил заместитель директора ИА РАН Петр Гайдуков , чьи слова приводит пресс-служба института.

Как отмечается в сообщении, эта находка важна по той причине, что до недавнего времени археологи не находили древнейшие русские монеты на Северо-Западе России и считали, что их изготавливали только в Киеве. Это предположение было связано с тем, что все предыдущие находки сребреников и златников были совершены на территории Южной Руси. Лишь в 2010 году археологи обнаружили первый "северный" сребреник во время работ на Десятинном раскопе на Софийской стороне Великого Новгорода.