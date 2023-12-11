Российские ученые нашли рыбу в считавшемся безрыбным озере
Ученые из Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) обнаружили рыбу в озере, которое до этого считалось безрыбным. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу экспедиции, сделать открытие удалось благодаря анализу экосистемной ДНК.
Специалисты изучали биоразнообразие на Кольском полуострове, Таймыре и в Забайкальском крае. В озере Ветряное рыбу сперва пытались найти обычными сетями, однако обитателей поймать не удалось. После этого водоем следовало объявить безрыбным, однако современный метод анализа позволил выявить присутствие сразу двух ценных видов рыб.
Как отметил заведующий кафедрой Сибирского федерального университета Михаил Гладышев, один из участников экспедиции в этом году опубликовал первую в мире обзорную статью об использовании молекулярно-генетических методов в исследованиях биоразнообразия рыб. Новейшие способы пока применили лишь в ограниченном объеме — по сравнению с традиционными сетями они имеют высокую стоимость.