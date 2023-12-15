Почему некоторые люди обладают абсолютным слухом?

Среди профессиональных музыкантов иногда встречаются обладатели абсолютного слуха: редчайшего таланта, который позволяет узнавать и играть специфические музыкальные ноты без каких-либо подсказок. Но благодаря чему появляется этот талант? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Прежде всего, важно отметить, что абсолютный слух отличается от интервального — способности замечать разницу между высотой двух или более нот. Интервальный слух считается необходимым навыком для музыкантов, играющих в оркестрах. Однако лишь 1 из 10 000 человек обладает абсолютным слухом, и ученые не могут сказать, что именно приводит к этой способности.

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Существует несколько теорий. Первая относится к генетике, т.к. абсолютный слух иногда передается из поколения в поколение внутри семьи. Но специалисты пока не идентифицировали специфический ген, который отвечает за этот навык. Помимо этого, влияние генов сложно отличить от влияния окружения человека: например, родители с абсолютным слухом просто могли проводить больше времени со своими детьми.

Другое объяснение затрагивает т.н. «критический период». Есть гипотеза, что каждый человек проходит через специфическую фазу взросления, во время которой определенные факторы могут повлиять на развитие тех или иных факторов. Например, владение иностранными языками — или же абсолютный музыкальный слух. Одно исследование показало, что 40% музыкантов, начавших тренировки в возрасте четырех лет или младше, обладали абсолютным слухом. Среди тех, кто начал тренировки после девяти лет, эта цифра составляет всего 3%.

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Теорию критического периода поддерживает работы Дианы Дойч: профессора Стэнфордского университета, которая изучала абсолютный слух среди носителей мандаринского, кантонского и вьетнамского языка. Данные диалекты являются тональными языками — слова приобретают совершенно разные значения в зависимости от того, в каком тоне их произносят. Когда дети начинают изучать эти языки, они привыкают связывать значение слов с их тоном. Тот же принцип можно применить к распознаванию музыкальных нот.

Одно из исследований Дойч обнаружило, что студенты китайских консерваторий, говорящие на мандаринском, имели абсолютный слух чаще, чем англоговорящие студенты американских консерваторий. Любопытно, но другой эксперимент показал, что англоговорящие владельцы абсолютного слуха обладали поразительной способность запоминать длинные списки чисел, произнесенные вслух.