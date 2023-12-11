Apple ищет для Siri инженера со знанием русского языка и культуры России

Корпорация Apple опубликовала на своём сайте вакансию инженера-лингвиста, который будет работать с Siri на русском языке, пишут «Известия». Кандидат должен свободно владеть русским языком, «быть осведомлённым» о русской культуре, а также уметь «анализировать данные для улучшения пользовательского опыта на российском рынке».

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«Мы несём ответственность за комплексное взаимодействие пользователей с голосовым помощником Siri. На должности инженера-лингвиста на русском языке сотрудник будет работать над улучшением всех продуктов компании», — говорится в описании вакансии.

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Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что Apple намерена усовершенствовать программное обеспечение из-за того, что голосовой ассистент Siri «заметно уступает» российским решениям в этой сфере. Таким образом Apple пытается сохранить связи с российскими пользователями, чтобы иметь возможность вернуться на рынок страны, считают они.

«Возможности Siri на русском языке сильно урезаны по сравнению с её английской версией, и компания очень хочет это исправить», — отметил основатель сервисного центра iSupport Кирилл Майслер.

Apple работает над улучшением Siri для пользователей из России, так как их цель — сделать голосового ассистента «максимально полезным для всех потребителей, независимо от их географического положения или языка», уверен директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов. По его мнению, компания осознаёт, что российский рынок — это «большой и важный сегмент, который стоит обслуживать на высоком уровне».

Как утверждает заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков, сейчас на российском рынке голосовых ассистентов лидирует «Алиса» от «Яндекса». Её возможности шире, чем у Siri и Alexa от Amazon, подчеркнул эксперт.