Ученые обнаружили следы финнов в Поволжье

Ученые Самарского университета, ИА РАН и Академии наук Республики Татарстан впервые обнаружили следы западных финнов в Поволжье. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в Нижегородской области было обнаружено захоронение, которое позволило установить присутствие западных финнов в регионе в 1 веке н.э. Ученые подчеркивают, что об этом свидетельствуют не только предметы материальной культуры, но и погребение воинов с верхними челюстями убитых врагов.