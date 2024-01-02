Лучшие VR-системы 2023 года

Инженеры многих компаний уже много лет стараются покорить виртуальную реальность, но обычно выходит что-то невнятное за много денег, а потому технология так и не взлетела. Но если вы любите все новое, то для вас все же есть несколько систем, которые могут вас заинтересовать и которые являются лучшими на рынке на сегодняшний день в области VR.

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Meta* Quest 3

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Начнем с Meta Quest 3, которую можно купить примерно за 85 000 рублей (компания Meta признана в России экстремистской и запрещена_. Это новейшая версия VR-система Meta Quest, которая построена на процессоре Snapdragon XR2 Gen 2 с графикой Adreno 740. Система получила почти вдвое более тонкий корпус, чем предшественник, что положительно сказалось на комфорте. Также пользователи отметили новый дисплей с разрешением 4К+, который, учитывая малое расстояние до глаз и небольшую диагональ экранов, делает изображение максимально реалистичным. Частота обновления составляет 90 Гц в нативном режиме, и 120 в тестовом.

Wikimedia Commons

Также был переработан звук, и теперь новая система 3D-аудио позволяет погрузиться в виртуальный мир еще глубже. Компания утверждает, что качества звука, эффектов и окружения улучшили в среднем на 40%. Вес гарнитуры составляет 515 грамм, что весьма немного, а это важно. Контроллеры стали меньше, а виброэффекты – сильнее и качественнее. Слабым местом является автономность в районе 2,5 часов, и отсутствие технологии отслеживания положения глаз для обратной связи. Зато чем третий Quest привлекает, так это своими AR-возможностями. Система очень круто смешивает реальное пространство с виртуальным и до выхода конкурента от Apple в этом деле занимает первое место.

Meta Quest 2

Если же вы хотите сэкономить, то можем порекомендовать вам предыдущую модель, которая называется Meta Quest 2. Она стоит около 50 000 рублей, но является немного устаревшей и не может предложить технологии такого же качества и уровня. Разрешение экрана ниже на 10%, а частота обновления по умолчанию составляет 60 Гц. Правда, есть поддержка 72 Гц и 90 Гц в различных приложениях с последним обновлением.

Wikimedia Commons

Качество звука будет ниже, но он все еще 3D. Ну а время автономной работы вообще составляет около двух часов, что еще меньше, чем у третей версии. Это не самая новая гарнитура, но если отбросить технические подробности, то делает она то же самое, а значит вы сможете ознакомиться с технологией и понять, нужно ли оно вам вообще, но за гораздо меньшие деньги.

PlayStation VR 2

PlayStation VR 2 – одна из самых интересных систем на сегодняшний день, так как она привязана к игровой консоли Sony PlayStation 5 с кучей оригинальных игр. Стоимость в России составляет 75 000 рублей, что чуть меньше, чем у Meta Quest 3. Многим не нравится, что гарнитура подключается к консоли по кабелю, а не воздуху, но для передачи большого количества данных без задержек простого Bluetooth или Wi-Fi все еще недостаточно. Управление происходит с помощью специальных джойстиков, которые дают такую же тактильную отдачу, как и оригинальные геймпады Sony DualSense.

Playstation.com

Компания Sony решила использовать OLED-матрицы с высоким разрешением 2000 х 2040 пикселей для каждого глаза, что в сумме дает 4К+. Пользователи отмечают высокий комфорт при работе с системой на продолжении нескольких часов. Но основная проблема заключается в необходимости иметь игровую консоль PlayStation 5, без которой эта VR-система просто бесполезна. В остальном претензий нет: есть даже система слежения за глазами пользователя, которая позволяет дополнять виртуальную реальность новыми возможностями по взаимодействию с игроком.

HP Reverb G2

Вот мы и добрались до гарнитуры, которая считается лучшей с точки зрения разрешения, которое для каждого глаза составляет 2160 х 2160, что суммарно дает 4320 пикселей. С одной стороны принято считать, что при столь маленьких экранах разглядеть пиксели невозможно и на менее высоком разрешении, с другой стороны, высокие характеристики – это хорошо.

YouTube/Дмитрий Суховаров

Для работы гарнитуры вам потребуется компьютер с установленным Steam VR.

Пользователи отмечают гораздо более «живую» картинку по сравнению с PlayStation VR 2, но стоит помнить, что все эти системы в принципе еще не адаптированы до того уровня, когда к ним не было бы претензий даже близко.

Valve Index

Если вы собираетесь использовать гарнитуру виртуальной реальности преимущественно со Steam VR, то лучше будет купить Valve Index. Но эта система намного дороже и серьезнее: она стоит около 175 000 рублей и для работы требует размещения в комнате внешних датчиков. На сегодняшний день эта гарнитура считается наиболее приближенной к тому, что мы все хотели бы видеть, но и она не без огрехов. Например, разрешение составляет 1440 х 1600 для одного глаза. Зато частота обновления экрана - 144 Гц, что полезно для игр и правильного восприятия окружающей игрока виртуальной реальности.

Valve

Больше всего пользователи жалуются на вес шлема, который составляет 810 грамм. Для этой системы нужен мощный компьютер, с видеокартой уровня не меньше NVIDIA RTX 3080 Ti, а лучше - RTX 4090, чтобы вы смогли играть с хорошей картинкой. Отзывы радуют, но система стоит неподъемных денег, и это без компьютера, за который придется выложить еще минимум 250 000 рублей. Играть, конечно, можно и на слабом компьютере, но покупать систему виртуальной реальности за 175 000 рублей с таким настроем - это очень странное решение.

Заключение