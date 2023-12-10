Россия сократит выбросы углекислого газа на 80% к 2050 году

Мы сократим выбросы на 30% от уровня 1990 года к 2030 году и на 80% к 2050 году. Россия стремимся к более амбициозным целям в климатической политике, чтобы до 2060 года достичь углеродной нейтральности. Илья Торосов Первый заместитель министра экономического развития России