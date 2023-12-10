Россия сократит выбросы углекислого газа на 80% к 2050 году
На 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) первый заместитель министра экономического развития России, Илья Торосов, объявил о стратегических планах страны по сокращению выбросов углекислого газа на 80% к 2050 году, пишет ТАСС.
Также Торосов добавил, что планируется к 2030 году сократить выбросы на 30% от уровня 1990 года.
Мы сократим выбросы на 30% от уровня 1990 года к 2030 году и на 80% к 2050 году. Россия стремимся к более амбициозным целям в климатической политике, чтобы до 2060 года достичь углеродной нейтральности. Илья Торосов Первый заместитель министра экономического развития России
Планы предусматривают внедрение мер по декарбонизации ключевых отраслей экономики, включая энергетику, промышленность, транспорт и сельское хозяйство.
Торосов подчеркнул, что Россия активно выполняет свои обязательства в рамках международных климатических соглашений. Он отметил перевыполнение обязательств по Киотскому протоколу и соблюдение целевых показателей Парижского соглашения на 2020 год.