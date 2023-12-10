Маск разблокировал в X аккаунт американского блогера Алекса Джонса

Американский предприниматель, владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск разблокировал страницу американского блогера Алекса Джонса. Он был забанен на площадке в сентябре 2018 года за «нарушение правил» микроблога.

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Маск провёл на своей странице опрос, в котором спросил у пользователей платформы, следует ли восстановить аккаунт Джонса.

Утром 10 декабря Маск сказал: «Люди высказались, и так и будет».