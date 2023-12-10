Названы приложения, которые незаметно списывают деньги со счетов

«Бесплатные» подписки и приложения в смартфоне могут незаметно списывать деньги со счета. Об этом рассказал Виктор Гулевич, директор центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция», пишет «Прайм».

Эксперт отметил, что платные подписки не воруют данные и не подслушивают разговоры, но часто ведут к дополнительным и неоправданным расходам. Приложения, предлагающие расширенный функционал за дополнительную плату, называются fleeceware (fleece — обирать).

Такие подписки предлагают простейшие действия, например, функции для улучшения фотографий. Пользователям предоставляют бесплатные три дня, а затем регулярно списывают деньги с карты. Если удалить программу, списания будут продолжаться.

Гулевич посоветовал не скачивать приложения, предлагающие примитивные функции по подписке и заранее изучить отзывы о приложении и разработчике. Также необходимо не забывать об отмене подписки в разделе управления аккаунта на Android и iOS,