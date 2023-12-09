Школьники из России завоевали 6 золотых медалей на олимпиаде в Таиланде

«Естественно-научная олимпиада юниоров в Бангкоке завершила цикл ключевых международных олимпиад школьников 2023 года, и мы с уверенностью можем сказать, что российские сборные в этом году выступили очень успешно. Главное – наши участники продемонстрировали высочайший уровень подготовки, что еще раз подчеркивает: отечественная система образования по праву считается одной из лучших в мире. В достигнутом результате, конечно, большая заслуга не только самих школьников, но и их педагогов и наставников, всех тех, кто помогал им раскрыть таланты, поддерживал и вел к новым вершинам. Перед ребятами открыты пути в большую науку, уверен, они найдут себя в самых разных направлениях и будут трудиться на благо нашей страны. От души поздравляю еще раз нашу команду и желаю им успехов во всех начинаниях», – цитирует пресс-служба министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.