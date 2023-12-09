Школьники из России завоевали 6 золотых медалей на олимпиаде в Таиланде

Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на XX Международной естественно-научной олимпиаде
В Бангкоке (Королевство Таиланд) подвели итоги XX Международной естественно-научной олимпиады школьников (IJSO): все шестеро участников российской сборной команды завоевали золотые медали, а также получили специальный приз за экспериментальный тур. Об этом сообщила пресс-служба министерства просвещения РФ.
«Всего в олимпиаде принимали участие 311 школьников из 55 стран. Они выполняли задания по трем учебным предметам: физике, химии и биологии. Олимпиада проводилась в три тура: тестовый, теоретический и экспериментальный», – говорится в сообщении.
Отмечается, что победителями стали Федор Авдеев (лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова, Москва), Роберт Битлев (лицей №533 «Образовательный комплекс «Малая Охта», Санкт-Петербург), Владимир Беленький (школа №179, Москва); Роман Кожевников (физико-математический лицей №5, Долгопрудный, Московская область), Мария Мягкова (лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова, Москва), Мария Торкановская (физтех-лицей имени П.Л. Капицы, Долгопрудный, Московская область).
Российская сборная команда формировалась по результатам, которые показали школьники на региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников по физике и химии, а также по результатам учебно-тренировочных сборов, которые проходили летом и осенью 2023 года на базе Московского физико-технического института (МФТИ) и в образовательном центре «Сириус».
«Естественно-научная олимпиада юниоров в Бангкоке завершила цикл ключевых международных олимпиад школьников 2023 года, и мы с уверенностью можем сказать, что российские сборные в этом году выступили очень успешно. Главное – наши участники продемонстрировали высочайший уровень подготовки, что еще раз подчеркивает: отечественная система образования по праву считается одной из лучших в мире. В достигнутом результате, конечно, большая заслуга не только самих школьников, но и их педагогов и наставников, всех тех, кто помогал им раскрыть таланты, поддерживал и вел к новым вершинам. Перед ребятами открыты пути в большую науку, уверен, они найдут себя в самых разных направлениях и будут трудиться на благо нашей страны. От души поздравляю еще раз нашу команду и желаю им успехов во всех начинаниях», – цитирует пресс-служба министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.