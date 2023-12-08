Ученые выяснили, что защищает Великую Китайскую стену от разрушения

Китайские реставраторы и биологи обнаружили, что наросты изо мха и бактерий, присутствующие на поверхности значительной части сохранившихся частей Великой Китайской стены, защищают ее от эрозии под действием воды, ветра и различных природных стихий, уничтоживших чуть меньше половины этих укреплений за минувшие 100-летия. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Science Advances.

"Мы обнаружили, что цианобактерии и мхи покрывают около 67% изученных нами участков Великой стены. Последующий анализ этих участков показал, что данная корка из микробов и мхов повышает механическую стабильность стены <...> и снижает скорость ее разрушения под действием различных форм эрозии", - говорится в исследовании.

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К такому выводу пришла группа реставраторов и биологов под руководством профессора Китайского сельскохозяйственного университета (Пекин) Сяо Бо при изучении состояния 600-километрового участка Великой Китайской стены, расположенной на территории четырех регионов КНР - провинций Шаньси и Шэньси, а также Внутренней Монголии и Нинся-Хуэйского автономного района.

Ученые собрали образцы материи стены в восьми разных точках в этом регионе севера Китая и изучили их характеристики. Для этого ученые измерили пористость землебита, спрессованного грунта, из которого состоят стены крупнейшего военного укрепления на Земле, а также измерили то, насколько хорошо пробы этого материала сопротивляются механическим нагрузкам, и проследили за действием воды на эти образцы.

Когда исследователи сравнили эти показатели для разных участков стен, они обнаружили, что на них необычно сильно влияло то, были ли эти регионы стены покрыты наростами из мха и различных бактерий. Если подобные биоматериалы присутствовали на укреплениях, то они были значительно более стабильными и лучше сопротивлялись сжатию и действию различных форм водной и ветровой эрозии, чем участки стен, свободные ото мха и микробов.

По словам исследователей, благотворное действие подобных наростов было связано с тем, что они уменьшали размеры пор и капилляров внутри землебита, в результате чего внутрь него хуже проникала вода и различные частицы, ускоряющие эрозию. При этом ученые обнаружили, что защитный эффект исчезал при очень низком уровне осадков. Это объясняет то, почему многие укрепления, расположенные в самых пустынных регионах Китая, уже успели разрушиться, тогда как другие участки стены сохранились до настоящего времени.

О Великой Китайской стене