"Ростелеком" представил пятую версию ОС "Аврора"

"Аврора - это корпоративная ОС. Очень много корпоративных приложений под нее написано - для тех компаний, которые много [приложений для "Авроры"] пишут сами, это некоторый проект - сначала нужно будет обновить свои приложения для поддержки [их работы на новой версии ОС]", - пояснил журналистам процесс перехода на новую версию старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов, отметив, что для остальных компаний будет достаточно обновления версии через облачный сервис.