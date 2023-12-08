«Росатом» создал уникальное оборудование для демонтажа промобъектов

Специалисты "Росатома" разработали уникальное для российского рынка оборудование канатной резки, сообщается на сайте госкорпорации.

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Отмечается, что оборудование предназначено для работ по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, а также промышленного демонтажа.

Как уточнили в "Росатоме", производство алмазной канатной машины в России позволит преодолеть зависимость от импортных аналогов и гарантировать доступность на рынке не только самого продукта, но и комплектующих, а также сервисного обслуживания и диагностики.

По словам директора по выводу из эксплуатации ЯРОО и обращению с РАО АО "ТВЭЛ" Эдуарда Никитина, разработка и изготовление опытного образца заняли около шести месяцев. На данный момент изготовлен первый из трех образцов алмазной канатной пилы, проводятся ресурсные испытания.

"Мы планируем изготовить провести испытания на радиационно загрязненном оборудовании, сезонные испытания в зимний период, после чего перейти к серийному производству алмазных канатных пил, но с учетом индивидуальных пожеланий заказчиков. Алмазные канатные пилы российского производства станут аналогом и выгодной альтернативой канатным пилам иностранных брендов, ушедших с рынка", - отметил он.

Отмечается, что лмазная канатная машина разработана в целях импортозамещения в рамках НИОКР Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", которая также является интегратором российской атомной отрасли по выводу из эксплуатации ядерных объектов.