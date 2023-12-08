Российский телескоп завершит очередной обзор неба в рентгеновском диапазоне
В рамках новой программы
Заместитель директора Института космических исследований РАН, Александр Лутовинов сообщил, что телескоп ART-XC на борту космической обсерватории "Спектр-РГ" завершит свой очередной обзор неба в рентгеновском диапазоне к середине апреля 2024 года, пишет ТАСС.
19 октября телескоп ART-XC на борту обсерватории "Спектр-РГ" начал новый обзор небесной сферы, который продлится примерно до середины апреля, может быть, чуть дольше, если мы в это время будем наблюдать какие-то отдельные интересные источники. Александр Лутовинов Заместитель директора Института космических исследований РАН
Ранее телескоп ART-XC временно приостановил обзор всего неба из-за пересмотра научной программы обсерватории "Спектр-РГ". Это произошло после перевода немецкого телескопа eROSITA в спящий режим в феврале 2022 года.
Создание новой программы наблюдений позволило максимально эффективно использовать возможности телескопа ART-XC. За полтора года обсерватория провела точечные исследования, а также завершила полный обзор галактики Млечный Путь.