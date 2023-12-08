Российский телескоп завершит очередной обзор неба в рентгеновском диапазоне

19 октября телескоп ART-XC на борту обсерватории "Спектр-РГ" начал новый обзор небесной сферы, который продлится примерно до середины апреля, может быть, чуть дольше, если мы в это время будем наблюдать какие-то отдельные интересные источники. Александр Лутовинов Заместитель директора Института космических исследований РАН