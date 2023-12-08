Комета Галлея приближается к самой удаленной точке от Солнца

У вас лишь один шанс ее увидеть вживую: комета Галлея почти достигла «конечной остановки»
Комета Галлея, самая известная путешественница Солнечной системы, в эти выходные достигнет рекордной отметки своего 75-летнего цикличного путешествия. Куда же она направляется? В субботу, 9 декабря, она достигнет афелия, самой удаленной точки от Солнца.
Тогда она будет находиться на расстоянии 35,14 астрономических единиц (это 5,3 миллиарда километров). Эта комета, открытая сэром Эдмондом Галлеем в 1696 году, - не просто небесный странник, она вошла в историю.
Но это еще не все - будьте готовы к ее возвращению в 2061 году, которое обещает ослепительное зрелище для будущих астрономов и обычных людей. Комета Галлея - это не просто небесное тело, это космическая знаменитость, о которой рассказывали древние китайские наблюдения и даже Марк Твен.
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