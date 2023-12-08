Комета Галлея приближается к самой удаленной точке от Солнца

Комета Галлея, самая известная путешественница Солнечной системы, в эти выходные достигнет рекордной отметки своего 75-летнего цикличного путешествия. Куда же она направляется? В субботу, 9 декабря, она достигнет афелия, самой удаленной точки от Солнца.

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Тогда она будет находиться на расстоянии 35,14 астрономических единиц (это 5,3 миллиарда километров). Эта комета, открытая сэром Эдмондом Галлеем в 1696 году, - не просто небесный странник, она вошла в историю.