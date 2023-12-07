Назван главный цвет 2024 года

«Чувственный, но нежный и воздушный Pantone 13-1023 Peach Fuzz 3 олицетворяет новую современность. Во времена потрясений потребность в заботе, сопереживании и сострадании становится все сильнее. Цвет, который мы выбрали, выражает наше желание быть рядом с теми, кого мы любим, и радость, которую мы испытываем, позволяя себе настроиться на то, кто мы есть, и просто насладиться моментом тишины в одиночестве», — говорится в тексте.