Назван главный цвет 2024 года
Институт цвета Pantone объявил главным цветом 2024 года персиковый Pantone 13-1023 Peach Fuzz. Об этом сообщается на сайте организации.
В Pantone охарактеризовали цвет как «дарящий ощущение доброты и нежности» и «передающий идею заботы и общности».
«Чувственный, но нежный и воздушный Pantone 13-1023 Peach Fuzz 3 олицетворяет новую современность. Во времена потрясений потребность в заботе, сопереживании и сострадании становится все сильнее. Цвет, который мы выбрали, выражает наше желание быть рядом с теми, кого мы любим, и радость, которую мы испытываем, позволяя себе настроиться на то, кто мы есть, и просто насладиться моментом тишины в одиночестве», — говорится в тексте.
Напомним, что Pantone является исследовательским центром, который занимается экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли, в том числе моду, полиграфию и кино. Организация определяет главный цвет года с 2000 года. В прошлом году им был «новый вибрирующий красный».