Обнаружена суперустойчивая траектория светового луча

«Преимущество шестиугольной мозаики в том, что угол отражения составляет 60° (т. е. критический угол), значит, такой тип изолятора может быть экспериментально реализован с использованием оптического материала с показателем преломления менее чем 1,43 (так как критический угол, при котором появляется топологически устойчивое состояние, прямо пропорционален показателю преломления)», — отметил Петр Ким.



«Чтобы понять, как это работает, представьте лабиринт из зеркал и попробуйте получить устойчивый луч. Убираете часть зеркал или ставите новые зеркала, а луч огибает препятствие и возвращается на свою прежнюю траекторию. В нашей мозаике можно убрать почти все призмы или периодически достроить мозаику, и это не помешает лучу вернуться на свою суперустойчивую траекторию. На сегодня это самый простой известный нам способ показать, как устроены топологические изоляторы в частном случае. В то же время убедиться в единой математической природе фотонных структур оказалось совсем не просто», — пояснил заведующий лабораторией фотоники молекулярных систем Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН Иван Тимофеев.